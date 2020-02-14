الأهلي ضد المصري .. فايلر يعلن التشكيل فى محاضرة فنية بالسادسة مساء اليوم

ويخوض الأهلي والمصري مباراة اليوم برغبة الفوز فالمارد الأحمر يدل اللقاء مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 42 نقطة جمعهم من 14 فوز مُتتال ليُحقق إنطلاقة رائعة مع الفريق هذا الموسم حيث لم يخسر الفريق في أي مباراة خاضها في الدوري حتى الأن ،كما أنه الأفضل هجوماً بـ40 هدفاً والأقوى دفاعاً بعدما إهتزت شباكه 3 مرات فقط ، ويتبقي للأهلي 3 مباريات مؤجلة فيما يدخل المصري مباراة الليلة وهو في المركز العاشر برصيد 15 نقطة وله مباراتين مؤجلتين حيث فاز في خمسة مباريات وتعادل في خمسة وخسر خمسة وسجل لاعبو المصري 19 هدفاً وإهتزت شباكه 15 مرة.

كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت تأخير انطلاق مباراة الأهلى والمصرى لمدة 45 دقيقة لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الافريقى بين الترجى التونسى والزمالك فى نفس اليوم وذلك حرصا على اتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره المصري على ستاد المكس بالإسكندرية في الثامنة والربع مساء اليوم الجمعة، خلال المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة بالدوري المصري.

وتشهد محاضرة فايلر إعلان تشكيل الفريق ومراجعة التعليمات الفنية الأخيرة والواجبات والمهام المكلف بها كل لاعب قبل مواجهة المصري،خصوصاً أنه يسعى إلى مواصلة عروضه القوية وسلسلة الانتصارات المتتالية بعد أن حقق الفوز رقم 14 أمام طلائع الجيش في الجولة الماضية.

الأهلي ضد المصري يأمل فايلر تحقيق الفوز الخامس عشر على التوالى بعدما حطم انطلاقة المدرب الهولندى جو بونفرير الذى سجل 12 انتصاراً مع الفريق الأحمر موسم (2002-2003)، واقترب من كسر الرقم المسجل باسم حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي ومدرب المنتخب الوطني الحالي، وهو تحقيقه الفوز 16 مباراة على التوالي في موسم 2017 / 2018، حيث لم يتبق أمام المدرب السويسري سوى الفوز فى 3 مباريات فقط لضرب رقم مدرب الفراعنة.

وسجّل فايلر صاحب الـ46 عامًا ثانى أقوى انطلاقة للأهلي فى تاريخ الدورى المصرى، مع العلم أن الرقم القياسى فى أفضل انطلاقات الأحمر مسجل باسم الأسطورة البرتغالى مانويل جوزيه، حين حقق 17 انتصارًا متتاليًا موسم 2004-2005.

الأهلي ضد المصري

ويخطط فايلر الاستمرار في سلسلة اللاهزيمة بالنسخة الحالية للدوري المصري بعد أن فاز على 14 نادي التقي معهم حتى الآن، ويبتقي له المصري والزمالك وإنبي، كما سجل لاعبو المارد الأحمر 40 هدفاً كأقوى خط هجوم في المسابقة بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضاً.

الأهلي ضد المصري

ويسعى المدير الفني للأهلي أيضاً إلى الفوز أمام المصري للحصول على دفعة معنوية قوية قبل المواجهات النارية التي تننظر الفريق خلال الفترة المقبلة ، يأتي في مقدمتها مباراة الزمالك على لقب السوبر المحلي المقرر إقامتها يوم 20 فبراير الجاري بالإمارات، ثم مواجهتى صن دوانز الجنوب الإفريقي في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.