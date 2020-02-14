شكرا لقرائتكم تعرف على كواليس الزمالك في يوم السوبر بقطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن برنامج الفريق اليوم استعدادا لمواجهة الترجي التونسي ببطولة السوبر الإفريقي والمقرر لها السادسة مساء اليوم.

وتناول الفريق وجبة الإفطار في العاشرة والنصف صباح اليوم بعدها ألقى الجهاز الفني محاضرة فنية على اللاعبين في الحادية عشر والربع ظهرا ثم يؤدى اللاعبين صلاة الجمعة بمقر الاقامة بالفندق ثم يتناول وجبة الغذاء في الثانية والنصف ظهرا على أن يتحرك مسئول المهمات نحو الاستاد في الثالثة عصر اليوم.

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من المنتظر ان يدفع الفرنسي باتريس كارتيرون بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ، وفي الوسط المهاجم الثلاثي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما ومهاجم وحيد مصطفي محمد.

و منح كارتيرون تعليمات مشددة للمدافعين بضرورة التركيز مع الثلاثي طه الخنيسي وحمد الهوني وكوليبالي وعدم ترك مساحات للحركة او تمرير الكرة نظرا لخطورتهم واعتماد المدير الفني للترجي عليهم في تحقيق الفوز خلال المباريات الأخيرة.

من المتوقع أن يخوض الترجي مباراة الزمالك بطريقة لعب 4-2-3-1، على أن يتمثل التشكيل في، معز بن شيريفية بحراسة المرمى ثم إلياس شتي، شمس الدين الذوادى، محمد على اليعقوبي، سامح الدربالي، فوسيني كوليبالي، عبد الرءوف بن غيث، حمدو الهوني، محمد على بن حمودة، محمد على بن رمضان، طه ياسين الخنيسي.