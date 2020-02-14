شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يطمئن على برنامج تأهيل سعد سمير فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، اتصالاً هاتفياً مع سعد سمير، مدافع الفريق الموجود فى ألمانيا حاليا؛ بهدف الاطمئنان على سير برنامجه التأهيلى بنجاح للتعافى بعد جراحة وتر أكيلس التى خضع لها، وكان سعد سمير مدافع الفريق قد غادر إلى ألمانيا قبل عدة أيام لإجراء بعض الفحوصات الطبية واستكمال تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى وتر أكيلس التى تعرض لها أثناء مشاركته فى مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوى بالقاهرة، ضمن دورى المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.

وتحدث الجهاز الطبى للأهلى عن سعد سمير قائلاً، اللاعب يخضع لفحص طبى فى ألمانيا حالياً تحت إشراف ماركوس فولتر، الذى أجرى له جراحة وتر أكيلس، للتعرف على مدى التحسن فى حالته وتحديد الخطوة الجديدة فى برنامجه العلاجى والتأهيلى الذى بدأه بعد الجراحة، وأكد الجهاز الطبى بالنادى أن فولتر سيحدد فترة بقاء سعد فى ألمانيا، لتنفيذ المرحلة الجديدة فى برنامجه العلاجى قبل العودة إلى القاهرة ببرنامج محدد يقوم بتنفيذه واستكماله وفقا لتعليمات الطبيب الألمانى.

وكان سعد سمير قد خضع لجراحة فى ألمانيا بعد تعرضه لإصابة فى وتر أكيلس خلال مشاركته مع الفريق فى مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى فى الثامنة والربع من مساء اليوم، الجمعة، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز.