الامارات | بالفيديو.. محمد صلاح يتحدى ميسي في إعلان جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. محمد صلاح يتحدى ميسي في إعلان جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت شركة بيبسي للمشروبات الغازية إعلانها الجديد بشكل غير مباشر والذي يجمع أفضل لاعب في العالم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، ولاعب ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح، وكلاهما موقعين عقد إعلاني مع الشركة وهي أحدى أكبر الشركات الشهيرة في العالم بمجال المشروبات الغازية.

وكان محمد صلاح، قد رزق مؤخراً بمولودته الثانية في لندن، ويستعد اللاعب لخوض مباريات فريقه غداً السبت، كما توج أمس الخميس بجائزة لاعب الشهر في فريق ليفربول عن يناير الماضي بعدما أحرز ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

وظهر الفيديو اللاعب المصري محمد صلاح وهو يقوم بتثبيت عبوة بيبسي على كرة قدم، بحركة غريبة، ليرد عليه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتثبيت عبوتين فوق بعض بطريقة أغرب.

وكان ميسي قد توج بجائزة أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في تاريخه