شكرا لقرائتكم خبر عن المدربون المُتوجون بالسوبر الأفريقي.. جوزيه يتصدر وكارتيرون يسعى لمعادلة رقم مميز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مواجهة من العيار الثقيل تجمع الزمالك أمام الترجي التونسي، مساء غدٍ الجمعة، بملعب الغرافة القطري على لقب كأس السوبر الأفريقي لنسخة 2020.

وتُوج الزمالك بلقب الكونفدرالية في نخستها الماضية، في حين عانق الترجي لقب دوري الأبطال.

وفي جعبة الزمالك 3 ألقاب للسوبر الأفريقي في أعوام 1994 و1997 و2003، مقابل لقب وحيد للترجي التونسي في 1995، تعثر بعدها الفريق في تحقيق اللقب في 3 مناسبات.

ويتطلع الفرنسي بارتيس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، لمعادلة عدد تتويجات كل من الأرجنتيني أوسكار فيلوني والتونسي البنزرتي في التتويج السوبر الأفريقي على مستوى المدربين الذين نالوا اللقب.

ويعتلي قائمة المدربين الذين فازوا بلقب السوبر البرتغالي مانويل جوزيه برصيد 4 ألقاب حققها مع الأهلي، ثم كل من الأرجنتيني فيلوني، والتونسي المخضرم فوزي البنرزتي، حيث تُوج كل منهما بلقبين من قبل.

وتُوج الأرجنتيني فولاني بالسوبر في نسختين متتاليتين، عامي 1999 مع أسيك الإيفواري على حساب الترجي و2000 مع الرجاء البيضاوي المغربي على حساب أفريكا سبورت العاجي، في حين حقق البنزرتي لقبي السوبر في 1995 مع الترجي التونسي في مواجهة موتيما بطل «زائير سابقاً» و2018 في ولايته للوداد المغربي على حساب مازيمبي الكونغولي، في حين أن الطاووس البرتغالي جوزيه صاحب التتويجات الأربعة قد حققها في ولايته للاهلي أعوام 2002 على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي و2006 في مواجهة الجيش الملكي المغربي و2007 أمام النجم الساحلي التونسي و2009 على حساب الصفاقسي التونسي.

وكان الفرنسي كارتيرون قد حقق اللقب في النسخة الماضية على حساب الترجي التونسي خلال قيادته لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، بينما كان قريباً من التتويج بالسوبر في 2016 مع مازيمبي لولا رحيله عن النادي الكونغولي قبل أيام معدودة من لقاء السوبر أمام النجم الساحلي أنذاك.

وإليكم أسماء المدربين المُتوجين بالسوبر الأفريقي على مدار تاريخه

1993.. الإيفواري إبراهيما سنداي (أفريكا سبورت الإيفواري)

1994 ..المصري محمود الجوهري ( الزمالك المصري)

1995.. التونسي فوزي البنزرتي (الترجي التونسي)

1996.. الروسي فيكتور بونادرينكو (اورلاندو الجنوب أفريقي)

1997.. الألماني فيرنر (الزمالك المصري)

1998.. الكرواتي ايفان بولجان (النجم الساحلي التونسي)

1999.. الأرجنتيني أوسكار فيلوني ( أسيك الايفواري)

2000...الأرجنتيني أوسكار فيلوني (الرجاء المغربي)

2001.. الغاني سيسيل جونس أتاكوافيو (هارتس الغاني)

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2002.. البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي المصري)

2003.. البرازيلي كابرال (الزمالك المصري)

2004 ..الاسترالي أوروكالو (انييمبا النيجيري)

2005.. النيجيري أوموردي (انييمبا النيجيري)

2006.. البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي المصري)

2007.. البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي المصري)

2008.. الفرنسي مارشون (النجم الساحلي التونسي)

2009.. البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي المصري)

2010.. الفرنسي صاحب الأصول الايطالية جارزيتو (مازيمبي الكونغولي)

2011...السنغالي لامين نداي (مازيمبي الكونغولي)

2012.. المغربي رشيد الطاوسي (المغرب الفاسي المغربي)

2013.. المصري حسام البدري (الأهلي المصري)

2014.. المصري محمد يوسف (الأهلي المصري)

2015.. الجزائري موضوي (وفاق سطيف الجزائري)

2016.. الفرنسي هوبرت فيلود ( مازيمبي الكونغولي)

2017.. الجنوب أفريقي موسيماني (صن داونز الجنوب أفريقي)

2018.. التونسي فوزي البنزرتي (الوداد المغربي)

2019.. الفرنسي كارتيرون ( الرجاء المغربي)