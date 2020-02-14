شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشاهد في سقوط بطل دوري الأبطال تبشر الزمالك في السوبر أمام الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتوجه أنظار محبي الساحرة المستديرة في أفريقا والبلدان العربية صوب ملعب الغرافة، حينما تشير عقارب الساعة إلى السادسة من مساء اليوم الجمعة، لمتابعة ما ستسفر عنه قمة السوبر الأفريقي التي تجمع الزمالك بطل مصر وحامل لقب الكونفيدرالية، بالترجي التونسي المُتوج بلقب دوري الأبطال في النسخة الماضية.

وعلى مدار 27 نسخة أقيمت على لقب السوبر الأفريقي منذ ظهورها للنور في عام 1993، تُوج بطل دوري الأبطال في 23 مرة مقابل 4 مرات فقط لبطل "كأس الكؤوس" في السابق و"الكونفيدرالية" في الوقت الحالي.

وفي ظل سيطرة بطل دوري الأبطال على لقب السوبر الأفريقي نجحت 4 أندية فقط في كسر تلك القاعدة، وإسقاط بطل دوري الأبطال والظفر بالسوبر.

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أول نسخة في عام 1993 حقق أفريكا سبورت المفاجأة، وتمكن من حصد السوبر بعد تتويجه ببطولة أبطال الكؤوس، وذلك في مواجهة الوداد المغربي الذي كان يحمل لقب أبطال الدوري وقتها، وحسمت ركلات الترجيح فوز الفريق الايفواري باللقب بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2 -2.

المرة الثانية التي سقط خلالها الفريق المُتوج بدوري الأبطال في السوبر كان في نسخة 1998، بتتويج النجم الساحلي التونسي صاحب لقب أبطال الكؤوس على حساب الرجاء البيضاوي المغربي المُتوج بدوري الأبطال وذلك بركلات الترجيح أيضاً بعد التعادل بنتيجة 2-2.

المرة الثالثة كان بطلها فريق المغرب الفاسي المغربي بطل الكونفدرالية، حيث حقق السوبر الأفريقي 2012 على حساب الترجي بطل دوري الأبطال في رادس اثر ركلات الترجيح أيضاً.

المرة الرابعة والأخيرة كانت في النسخة الماضية 2019 بحصد الرجاء البيضاوي المغربي حامل لقب الكونفيدرالية، بطولة السوبر في مواجهة الترجي المُتوج بدوري الأبطال، والانتصار عليه بهدفين مقابل هدف.

الطريف في الأمر أن المرات الأربعة التي شهدت سقوط حامل لقب دوري الأبطال في السوبر كان فريق مغربي هو أحد أطراف المواجهات الأربعة.