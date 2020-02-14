شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع .. مصطفي محمد وبن شرقي يقودان هجوم الزمالك ضد الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الترجي



استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الترجي التونسي علي لقب بطولة السوبر الإفريقي،على استاد الغرافة القطرى، والتي يشارك فيها أبناء ميت عقبة بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية في النسخة الماضية ويتواجد بها بطل تونس بصفته بطل النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك اليوم

تقام مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي على لقب السوبر الأفريقي، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير،بتوقيت القاهرة، وذلك على ستاد الغرافة بالدوحة وسط حضور جماهيري يصل لـ25 ألف مشجع.

تشكيل الزمالك ضد الترجي ومن المتوقع أن يخوض الزمالك بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمي

حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي في خط الدافع

فرجاني ساسي وطارق حامد في خط الوسط

محمد أوناجم وأشرف بن شرقي يوسف أوباما في خط الوسط المهاجم

مصطفي محمد في خط الهجوم.

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مباراة الزمالك اليوم



ويسعي باتريس كارتيرون إلى الفوز اليوم لإعادة اللقب الغائب عن الفريق منذ 17 عاما،حيث حصل الفريق الأبيض على لقب السوبر الافريقي آخر مرة في تاريخه موسم 2003 أمام الوداد المغربي عندما حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحتى يحصل اللاعبين على دفعة معنوية جيدة قبل مباراتي الأهلي فى السوبر المحلي والدوري الممتاز.

وحرص كارتيرون علي عقد محاضرة بالفيديو يوميا منذ وصول الفريق الي الدوحة، لعرض مباريات الترجي الأخيرة، والوقوف علي نقاط القوة والضعف في بطل تونس.

مباراة الزمالك اليوم

كما حرص كارتيرون على تخصيص فقرة يومية في التدريبات علي ضربات الجزاء تحسبا لوصول المباراة الي ضربات الترجيح .

ومنح كارتيرون تعليمات مشددة للمدافعين بضرورة التركيز مع الثلاثي طه الخنيسي وحمد الهوني وكوليبالي وعدم ترك مساحات للحركة او تمرير الكرة نظرا لخطورتهم واعتماد المدير الفني للترجي عليهم في تحقيق الفوز خلال المباريات الأخيرة.

مباراة الزمالك اليوم



ورصد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مكافآت خاصة للاعبين لتحقيق الفوز فى مواجهة الترجى وحصد لقب السوبر الأفريقى الذى لم يفز به الفريق الأبيض منذ عام 2003.

السوبر الافريقي



ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من الجنوب أفريقى فيكتور جوميز حكم ساحة، إضافة إلى مواطنه زاكيلى سويلا حكما مساعدا أول، وسورى فاتسوانى حكما مساعدا ثان من ليسوتو، بينما اختير السنغالى ماجات نداى حكما رابعا، فيما يتكون طاقم تقنية الفيديو "الفار" من الزامبى جانى سيكازوى، والجزائرى مصطفى غربال والأنجولى جيرسون دوس سانتوس.