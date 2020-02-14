شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يطالب لاعبيه بغلق ملف أزمة سفر المحمدى بدون إذن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز من لاعبيه إغلاق ملف أزمة باهر المحمدى كابتن الفريق وعدم الحديث فيها نهائياً لفرض أجواء من التركيز والجدية على جنبات الفريق الذى يستعد لملاقاة الرجاء المغربى بذهاب الدور نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال والمقرر لها السادسة مساء بعد غداً الاحد على ستاد الاسماعيلية والتى يغيب عنها اللاعب للايقاف .

كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن التقارير الطبية التى طلبها مجلس إدارة النادى بشأن لاعبه باهر المحمدى، كابتن الفريق، أدانت اللاعب، بعدما أثبتت عدم حاجته للسفر لألمانيا. وقال مصدر بمجلس الإسماعيلى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "باهر المحمدى وفقاً للتقارير الطبية يعانى من التهابات بسيطة فى الحوض، وهى إصابة بسيطة يعانى منها معظم لاعبى الدورى المصرى، ولا تتطلب السفر لألمانيا".

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، استقر على تحويل باهر المحمدى للتحقيق من قبل الشئون القانونية بالنادى فور عودته من ألمانيا، وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن هناك حالة غضب عارمة داخل قلعة الدراويش تجاه المحمدى بعد قراره بالسفر لألمانيا دون إذن ناديه، ومن المقرر توقيع عقوبات صارمة ضد اللاعب، تنفيذًا لسياسة فرض الالتزام بين جنبات الفريق، خاصة أن سفر المحمدى جاء قبل ساعات من المباراة المهمة أمام الرجاء المغربى.

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وقال مصدر مقرب من باهر المحمدى، إن اللاعب أخبر المدرب الفرنسى برغبته فى السفر لألمانيا وهو ما وافق عليه جوميز ليغادر اللاعب القاهرة وفور علم المحمدى بغضب مجلس الإسماعيلى سارع بالاتصال هاتفياً بجوميز ليخبره بحاجته للشهادة معه فى التحقيق حتى ينجو من عقوبات مجلس ادارة النادى الإسماعيلى.

من جانبه وعد جوميز المحمدى بإبلاغ إدارة الدراويش بتلقى اللاعب اذن منه قبل السفر، ورد مصدر بالمجلس على ذلك التصرف قائلا، "إذ افترضنا أن باهر المحمدى تحدث مع جوميز وحصل على إذنه للسفر لألمانيا، مثلما يبرر اللاعب موقفه، ما هى صلاحيات جوميز حتى يتخذ مثل هذا القرار دون الرجوع لمجلس إدارة النادى؟، جوميز مدرب محترف ويعرف دوره جيداً، ونستبعد أن يكون شارك فى هذا التصرف السيئ من كابتن الفريق قبل ساعات من مباراة مصيرية مثل مباراة الرجاء بالبطولة العربية".

وكان "اليوم السابع" قد انفرد بحقيقة سفر باهر المحمدى إلى ألمانيا دون معرفة مجلس إدارة النادى الإسماعيلى وجهازه الإدارى، وعدم حصول على اللاعب على إذن قبل مغادرة القاهرة، وقال مصدر فى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "فوجئنا بسفر باهر المحمدى لألمانيا اليوم دون علم النادى ولا نعلم كيف حصل على جواز سفره، فالجهاز الفنى فوجئ بغياب اللاعب وتأكدنا أنه لم يحصل على إذن من رئيس النادى".

وأضاف المصدر، "المحمدى أعلن المقربون منه أنه سافر لألمانيا بموافقة مجلس الإسماعيلى وهذا لم يحدث"، ومن المقرر أن يغيب المحمدى عن مباراة الرجاء المغربى، بداعى الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثانى فى مواجهة الاتحاد السكندرى.