شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك اليوم .. الأبيض يتحدي الترجي على لقب السوبر الافريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الترجي



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية اليوم ، حينما يلتقي مع الترجي التونسي علي لقب بطولة السوبر الإفريقي،على استاد الغرافة القطرى، والتي يشارك فيها أبناء ميت عقبة بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية في النسخة الماضية ويتواجد بها بطل تونس بصفته بطل النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك اليوم



وتقام مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي على لقب السوبر الأفريقي، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير،بتوقيت القاهرة، وذلك على ستاد الغرافة بالدوحة وسط حضور جماهيري يصل لـ25 ألف مشجع.

مباراة الزمالك اليوم

ويسعي الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى الفوز اليوم لإعادة اللقب الغائب عن الفريق منذ 17 عاما،حيث حصل الفريق الأبيض على لقب السوبر الافريقي آخر مرة في تاريخه موسم 2003 أمام الوداد المغربي عندما حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحتى يحصل اللاعبين على دفعة معنوية جيدة قبل مباراتي الأهلي فى السوبر المحلي والدوري الممتاز.

مباراة الزمالك اليوم



وحرص كارتيرون علي عقد محاضرة بالفيديو يوميا منذ وصول الفريق الي الدوحة، لعرض مباريات الترجي الأخيرة، والوقوف علي نقاط القوة والضعف في بطل تونس. مباراة الزمالك اليوم

كما حرص كارتيرون على تخصيص فقرة يومية في التدريبات علي ضربات الجزاء تحسبا لوصول المباراة الي ضربات الترجيح. ومنح كارتيرون تعليمات مشددة للمدافعين بضرورة التركيز مع الثلاثي طه الخنيسي وحمد الهوني وكوليبالي وعدم ترك مساحات للحركة او تمرير الكرة نظرا لخطورتهم واعتماد المدير الفني للترجي عليهم في تحقيق الفوز خلال المباريات الأخيرة. Advertisements

مباراة الزمالك اليوم



على الجانب الاخر، يسعى معين الشعباني مدرب فريق الترجي إلى مواصلة الانجازات الافريقية وضم لقب السوبر إلى خزائن ناديه، خصوصا أن بطل تونس توج بلقب السوبر الإفريقى مرة واحدة على حساب موتيما بيمبي الجنوب الإفريقي عام 1995 .

ويتطلع الترجى التونسي لحصد أولى ألقابه في عام 2020، بالفوز على الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي، مساء، الليلة.

مباراة الزمالك اليوم



ويسعى فريق الترجي إلى إحراز لقبه الثاني من السوبر الأفريقي، بعد أن عجز في تحقيق اللقب النسخة الماضية ضد الرجاء المغربي ونسخة 2012 ضد المغرب الفاسي ونسخة 1999 ضد اسيك ميموزا الايفواري.

الزمالك ضد الترجي



وخاض فريق الترجي التونسي حصتين تدريبيتن الأربعاء وأمس، الخميس على الترتيب، بعد وصوله إلى قطر مساء الثلاثاء الماضى، وإصطحب باب سويقة 22 لاعباً في رحلة البعثة لخوض مواجهة الزمالك في بطولة السوبر الأفريقي على ملعب "الغرافة"، وتم استبعاد كلاً من عبد الرحمن مزيان، رائد الفادع، محمد أمين توجاي، يوسف المصراتي، يوسف العبدلي، عبد القادر بدارين، الطيب مزياني وماهر بالصغير لأسباب فنية.

الزمالك ضد الترجي



وضمت قائمة الترجى النهائية لمواجهة الزمالك التي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" على موقعه الرسمي 18 لاعبا هم:

معز بن شيريفية، رامي جريدى، محمد علي يعقوبي، خليل شمام، سامح دربالي،إلياس شيتي، إيهاب مباركي، عبد القادر بدران، كوامي بونسو، فوساني كوليبالي، عبد الرؤوف بنغيت، فادي بن شوف، محمد علي رمضان، محمد علي بن حمودة، بلال بن ساحة، إبراهيم أوتارا، حمدو الهوني، طه ياسيني خنيسي.

الزمالك ضد الترجي



ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من الجنوب أفريقى فيكتور جوميز حكم ساحة، إضافة إلى مواطنه زاكيلى سويلا حكما مساعدا أول، وسورى فاتسوانى حكما مساعدا ثان من ليسوتو، بينما اختير السنغالى ماجات نداى حكما رابعا، فيما يتكون طاقم تقنية الفيديو "الفار" من الزامبى جانى سيكازوى، والجزائرى مصطفى غربال والأنجولى جيرسون دوس سانتوس.