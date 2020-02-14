شكرا لقرائتكم عبد العاطي يحفز لاعبي أسوان على إسقاط الاتحاد السكندري بالكأس للمرة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يختتم أسوان، تدريباته اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة جديدة مع الاتحاد السكندري، والتي تجمع الفريقين غداً السبت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.
ومن المقرر أن يعقد عبد العاطي جلسة الفنية مع اللاعبين في مرانهم الأخير قبل المواجهة المرتقبة، لحثهم على مواصلة الانتصارات التي بدأت من مباراة حرس الحدود في الدوري، ليحصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية، على الحرس والإسماعيلي ثم الاتحاد، كانت كفيلة بانتشال الفريق من قاع الجدول إلى المنطقة الدافئة.
وكان أسوان قد فاز مؤخراً على الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت الفريقين الأسبوع الماضي بالأسكندرية، ضمن منافسات الجولة 17 والأخيرة من عمر الدور الأول، حيث اقتنص فادي فريد مهاجم أسوان ثلاث نقاط ثمينة لأبناء الجنوب بهدف قاتل في الدقائق العشر الأخيرة من العمر اللقاء ليفوز أسوان 1/0 على زعيم الثغر.
ويحتل أسوان المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 18 نقطة، حصدها أبناء الجنوب من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 7 أخرى.
وكان أسوان قد دخل في معسكر مغلق الأسبوع الماضي بأحد فنادق القاهرة، استعداداً للمواجهة المرتقبة مع الاتحاد، وكان أبناء الجنوب قد تأهلوا إلى دور الـ 16 بكأس مصر عقب التغلب على طنطا في مباراة دور الـ 32 بركلات الحزاء الترجيحية التي انحازت لأسوان أصحاب الأرض في تلك المباراة.
على الجانب الأخر تراجع الاتحاد السكندري بعد الهزيمة من أسوان إلى المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 27 نقطة.
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