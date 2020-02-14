شكرا لقرائتكم مسجد المشير طنطاوي يستقبل عزاء والدة علاء نبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يقام عزاء والدة علاء نبيل، المدير الفنى السابق لنادى المقاولون العرب والمدرب العام السابق لمنتخب مصر الأول، والتي توفيت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، يوم الاثنين المقبل في مسجد المشير طنطاوي، قاعة الروضة للرجال وقاعة الرحاب للسيدات، ومن المقرر أن تشيع جنازة الفقيدة اليوم، من مسجد أبو بكر الصديق بالشيراتون بعد صلاة الجمعة.
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