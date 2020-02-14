شكرا لقرائتكم مسجد المشير طنطاوي يستقبل عزاء والدة علاء نبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقام عزاء والدة علاء نبيل، المدير الفنى السابق لنادى المقاولون العرب والمدرب العام السابق لمنتخب مصر الأول، والتي توفيت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، يوم الاثنين المقبل في مسجد المشير طنطاوي، قاعة الروضة للرجال وقاعة الرحاب للسيدات، ومن المقرر أن تشيع جنازة الفقيدة اليوم، من مسجد أبو بكر الصديق بالشيراتون بعد صلاة الجمعة.

علاء نبيل هو أحد أبناء قلعة ذئاب الجبل، ورغم أنه لم يلعب للأهلى أو الزمالك، إلا أنه قدم تاريخاً مشرفاً مع منتخب الفراعنة، كما شغل منصب المدرب المساعد للراحل محمود الجوهري، الذى اكتشفه كمدرب وضمه إلى طاقمه المعاون فى منتخب مصر عام 1996، وهو فى الرابعة والثلاثين من عمره، وكان رجلا من رجالات جهازه المعاون الذى نجح فى الحصول على لقب بطل كأس الأمم الأفريقية فى بوركينا فاسو عام 1998، وظل علاء نبيل يعمل تحت ولاية الجوهري، سواء فى مصر أو الأردن، لأكثر من 10 سنوات استمد فيها الكثير من الخبرات التدريبية.