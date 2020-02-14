أبرزها «السوبر الإفريقي» والأهلي مع المصري.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة، الموافق 14 فبراير 2020، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الجاري 2019 - 2020.
ويأتي على رأس تلك المواجهات مباراة السوبر الإفريقي التي تجمع بين الزمالك المصري والترجي التونسي، والأهلي والمصري البورسعيدي ضمن منافسات الدوري الممتاز.
ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:
الأهلي Vs المصري
تقام المباراة في الساعة 8:15 مساءاً، وتذاع على قناة TIME SPORT
كأس السوبر الأفريقي
الترجي Vs الزمالك
تقام المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءاً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 1
وولفرهامبتون Vs ليستر سيتي
تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءاً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 2
فالنسيا Vs أتليتكو مدريد
تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءاً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 3
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند Vs اينتراخت فرانكفورت
تقام المباراة 9:30 مساءاً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 5
الدوري الفرنسي
موناكو Vs مونبيلييه
تقام المباراة في الساعة 9:45 مساءاً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 6
الدوري السعودي
الشباب Vs النصر
تقام المباراة في الساعة 5:25 مساءاً، وتذاع على قناة السعودية الرياضية
الوحدة Vs الأهلي
تقام المباراة في الساعة 7:25 مساءاً، وتذاع على قناة السعودية الرياضية
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