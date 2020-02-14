شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة تجمع خالد الغندور مع إيهاب توفيق وطلعت زين وعامر منيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى الرياضى خالد الغندور، قائد فريق الزمالك الأسبق، عن صورة نادرة جمعته بالمطربين الراحلين طلعت زين وعامر منيب، بالإضافة إلى المطرب إيهاب توفيق، فى إحدى المناسبات، ونشر الصورة عبر حسابه على فيس بوك، صحبها بتعليق: "الله يرحم طلعت زين وعامر منيب".





وظهر الغندور فى الصورة، واضعا ذراعيه على كتفى عامر منيب وإيهاب توفيق، ويقف جانبهما الراحل طلعت زين، فى صورة جمعت الفن والرياضة.





من ناحية أخرى، طالب خالد الغندور، لاعبى الزمالك بضرورة القتال على لقب السوبر الأفريقى أمام الترجى، اليوم الجمعة، قائلاً إن المباراة تمثل إرادة وتحديا كبيرا من اللاعبين، وأن البطولات لا تأتى إلا بهذه الإرادة.

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وقال الغندور إن الزمالك فى حاجة لإسعاد جماهيره، وأن هذه المباراة ستسهل مهمة الفريق فى باقى المباريات القوية هذا الشهر، وسترفع من معنويات اللاعبين مطالبا الجميع بالتركيز للعودة من الدوحة بالكأس.

ووصف خالد الغندور حالة استقبال بعثة فريق الزمالك فى قطر بالأسطورى، معتبرا ان تصريحات المستشار مرتضى منصور رئيس النادى هى السبب فى هذه الصورة المشرفة لاستقبال الفريق أن تصريحات رئيس الزمالك عن الأجواء والأمن فى قطر صنع حالة شحن إيجابى لدى المسئولين هناك بضرورة توفير أجواء جماهيرية وأمنية تليق بفريق ينافس على السوبر الأفريقى وله تاريخ عظيم مثل الزمالك.

ووجه الغندور رسالة للجماهير البيضاء التى حرصت على التواجد فى استقبال الفريق لحظة وصولهم لقطر، قائلا: "اللعيبة مقدره جدا استقبالكم العظيم، وهيموتوا نفسهم علشان يسعدوكم".

ويواجه الزمالك نظيره الترجى، فى السادسة مساء اليوم الجمعة، على لقب كأس السوبر الأفريقى فى الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلى يوم 20 فبراير الجارى، وبعدها يصطدم بالأهلى فى الدورى المصرى يوم 24 قبل مباراتى دور الثمانية لدورى الأبطال.