شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي يؤدى مرانه فى الجيم بعد استبعاده من قائمة مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر شريف إكرامي ، حارس مرمى النادى الأهلي، صوراً عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، من داخل صالة الجيم بالقلعة الحمراء، حيث يؤدى اللاعب مرانه بعد استبعاده من قائمة الفريق الأحمر التى تستعد لمواجهة النادى المصرى فى الثامنة والربع مساءً ضمن منافسات الجولة السادسة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام.

وكان السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، اصطحب 21 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق أمس، الخميس، استعدادًا لمواجهة المصرى اليوما بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري، وجاء أبرز ما فيه استبعاد الحارس المخضرم شريف إكرامى.

وضمت القائمة كلا من: محمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وعلى لطفي، وحسين الشحات، وأليو ديانج، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدى «أفشة»، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير.

وكان فايلر قد أكد للجنة التخطيط بالأهلى، أثناء جلسة مناقشة قرار شريف إكرامى بالرحيل، أن الحارس الدولى ليس لاعباً جيداً على المستوى الفنى فقط، ولكنه يلعب دوراً آخر لا يقل أهمية عن حراسة عرين الفريق، وهو أنه بمثابة القائد الفعلى للفريق القريب من جميع اللاعبين، ويمنحهم جلسات نفسية، بل إن دوره يقترب كونه واحدا من أعضاء الجهاز الفنى بجانب وظيفته كحارس مرمى.

وأكد فايلر لإدارة الأهلى أن رحيل إكرامى سيمثل خسارة فادحة للفريق، سواء على المستوى الفنى أو النفسى، خاصة أنه واحد من أهم لاعبى الفريق أصحاب الخبرات العالية التى تساعد على تعليم كل من حوله من اللاعبين، سواء الصغار منهم أو الصفقات الجديدة، مؤكداً أن التجديد للحارس الدولى يعد ضرورة مُلحة فى الوقت الحالى.

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وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء الاثنين الماضى على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 42 نقطة بعد الفوز على طلائع الجيش مؤخرًا بثلاثية نظيفة.



اكرامي



حارس الاهلي