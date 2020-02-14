شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العاطى يضع اللمسات الأخيرة فى مران أسوان استعداداً للاتحاد بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى مدرب الفريق، تدريباته اليوم، الجمعة، استعداداً لمواجهة جديدة مع الاتحاد السكندرى، والتى تجمع الفريقين غداً السبت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يعقد عبد العاطى جلسة الفنية مع اللاعبين فى مرانهم الأخير قبل المواجهة المرتقبة، لحثهم على مواصلة الانتصارات التى بدأت من مباراة حرس الحدود فى الدوري، ليحصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية، على الحرس والإسماعيلى ثم الاتحاد، كانت كفيلة بانتشال الفريق من قاع الجدول إلى المنطقة الدافئة.

وفاز أسوان مؤخراً على الاتحاد السكندرى فى المباراة التى جمعت الفريقين الأسبوع الماضى بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 17 والأخيرة من عمر الدور الأول، حيث اقتنص فادى فريد مهاجم أسوان ثلاث نقاط ثمينة لأبناء الجنوب بهدف قاتل فى الدقائق العشر الأخيرة من العمر اللقاء ليفوز أسوان 1/0 على زعيم الثغر.

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ويحتل أسوان المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 18 نقطة، حصدها أبناء الجنوب من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى 6 لقاءات والخسارة فى 7 أخرى.

وكان أسوان قد دخل معسكرا مغلقا الأسبوع الماضى بأحد فنادق القاهرة، استعداداً للمواجهة المرتقبة مع الاتحاد، وكان أبناء الجنوب قد تأهلوا إلى دور الـ 16 بكأس مصر عقب التغلب على طنطا فى مباراة دور الـ 32 بركلات الجزاء الترجيحية التى انحازت لأسوان أصحاب الأرض فى تلك المباراة.

على الجانب الآخر تراجع الاتحاد السكندرى بعد الهزيمة من أسوان إلى المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 27 نقطة.