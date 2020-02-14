شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نجوم الزمالك يغازلون السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة و يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الترجى التونسى في مباراة كأس السوبر الأفريقي و التي تقام بقطر، وسط طموح ومساعى بتحقيق اللقب الرابع في تاريخ القلعة البيضاء .

وسبق للزمالك تحقيق لقب كأس السوبر الأفريقي 3 نسخ سابقة ، أعوام 1994، 1997، وأخر لقب كان في 2003 بالتغلب على الوداد المغربى .

وتسود حالة من التركيز بين صفوف الفريق ، وحالة التتويج باللقب يدخل اللاعبين التاريخ بعودة الكأس الأفريقي بعد 17 عاما .

كما طلب المدير الفني من اللاعبين الضغط على المنافس بين المدافعين والمهاجمين بجزء من الملعب ، لتحقيق اللقب الذى يغازلهم .

وتضم قائمة الزمالك في مباراة السوبر 18 لاعبا ، وهم محمد أبو جبل ومحمود جنش في حراسة المرمي، وطارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وفرجاني ساسي وحازم امام ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما ومصطفي محمد ومحمد عبد الشافي واشرف بن شرقي وعبد الله جمعة وإسلام جابر ومحمد حسن واحمد زيزو ومحمد اوناجم ومحمود الونش .

وخاض الفريق التدريب الأخير امس دون حضور جماهيرى لفرض حالة من التركيز على اللاعبين ، و كذلك بث فيديو استقبال الجماهير للبعثة في المطار فور الوصول ، لبث حالة من الحماس و التحفيز للاعبى الأبيض .

ويلتقى في السادسة من مساء اليوم الجمعة، فريقى الزمالك مع الترجى التونسى على ملعب نادى الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الأفريقى التى يشارك بها الفريق الأبيض بصفته بطلا للنسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية بينما توج الترجى بآخر نسخة من مسابقة دورى أبطال أفريقيا.

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مصطفى محمد



اوباما



بن شرقى



جنش وزوجته



رجانى ساسى



عبد الله جمعة