"العين بالعين والسن بالسن".. تشويه حافلة الترجي قبل مواجهة الزمالك (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
تعرضت حافلة فريق الترجي التونسي للاعتداء قبل ساعات من مواجهة الزمالك في مباراة كأس السوبر الإفريقي، في قطر.
وكشفت صحيفة "الشروق التونسية" صباح اليوم الجمعة أن الحافلة تعرضت للتشويه من قبل أحد الجماهير التونسية المقيم في الدوحة.
وأكدت تقارير تونسية أنه من المرجح أن يكون وراء الهجوم جماهير الإفريقي التونسي في قطر.
وأضافت "الشروق" أن المعتدي كتب رسالة على الحافلة إلى معين الشعباني، المدير الفني للترجي، كرد فعل لما حدث بينه وبين لاعب الإفريقي، وسام يحيى.
وجاء في الرسالة: "العين بالعين والسن بالسن".
وكان معين الشعباني اعتدى على وسام يحيى في مباراة الديربي بين الترجي والإفريقي يوم 19 يناير الماضي في الدوري التونسي، والتي انتهت بفوز الترجي (2-1).
ويلتقي الزمالك أمام الترجي في تمام الساعة السادسة مساءً على استاد الغرافة في لقاء السوبر الإفريقي.
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