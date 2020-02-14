تشكيل الأهلي المتوقع.. تغيير وحيد أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتلقي الأهلي أمام المصري على ملعب استاد حرس الحدود (المكس) في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، في لقاء مؤجل من الجولة السادسة للمسابقة المحلية.

ويتجه فايلر لإجراء تغيير وحيد على تشكيل الأهلي، بإقحام حسين الشحات أساسيا بعدما جلس بديلا للأنجولي جيرالدو في المباراة الماضية أمام طلائع الجيش.

ويأتي التشكيل المتوقع للأهلي أمام المصري كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، رامي ربيعة، علي معلول.

الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية.

وسط الهجوم: أحمد الشيخ، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.

وفي الهجوم: جونيور أجايي.

يُذكر أن الأهلي حقق العلامة الكاملة بعد فوزه في الـ14 مبارة ليحصد 42 نقطة في صدارة الترتيب، بينما يأتي المصري بقيادة إيهاب جلال في المركز العاشر بـ20 نقطة من 15 لقاء.