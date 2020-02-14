تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الترجي في السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الترجي التونسي في مباراة السوبر الإفريقي مساء اليوم الجمعة.

وعلى الأراضي القطرية، يستضيف استاد الغرافة مباراة الترجي بطل دوري الأبطال والزمالك بطل الكونفدرالية في تمام الساعة السادسة مساءً لتحديد بطل كأس السوبر الإفريقي.

وسيجري كارتيرون تغييرات دفاعية جديدة بإقحام الثنائي حازم إمام ومحمد عبدالشافي بدلا من الناشئ أحمد عيد وعبدالله جمعة، بجانب محمود حمدي "الونش" بدلا من محمد عبدالغني في قلب الدفاع.

وفي الخط الأمامي، سيلعب أحمد سيد "زيزو" كجناح بدلا من محمد أوناجم، ليزامل كلا من يوسف إبراهيم "أوباما" والمغربي أشرف بنشرقي خلف المهاجم الشاب مصطفى محمد.

Advertisements

ويأتي التشكيل المتوقع للزمالك أمام الترجي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: حازم إمام، محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبدالشافي.

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي.

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي.

وفي الهجوم: مصطفى محمد.