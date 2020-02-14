موعد مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الإفريقي.. والقنوات الناقلة

تتوجه انظار عشاق كرة القدمة مساء اليوم الجمعة الي ملعب ثانى آل جاسم بنادى الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة المواجهة النارية والمرتقبة بين الزمالك والترجي الرياضي التونسي علي كأس السوبر الإفريقي.

ويسعي الفارس الابيض لتحقيق اللقب الرابع له في هذه البطولة التي غابت لفترة طويلة عن خزائنه منذ الفوز علي الوداد البيضاوي المغربي عام 2003.

موعد مباراة السوبر بين الزمالك والترجي

تنطلق مباراة السوبر الافريقي بين الزمالك والترجي التونسي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما

يكون موعد اللقاء في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر بين الزمالك والترجي

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تنقل مباراة السوبر الافريقي بين الزمالك والترجي التونسي بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

واستعد الفريق الابيض للمباراة جيدا بعد لقاء الإسماعيلى فى الدورى المحلى والذى حقق فيه الفوز بهدفين مقابل هدف حيث أدى اللاعبون مرانا واحدا

بالقاهرة قبل السفر إلى الدوحة، حيث حرص الفرنسى باتريس كارتيرون على اصطحاب جميع المقيدين فى القائمة الافريقية باستثناء محمود عبد العزيز بسبب خضوعه لبرنامج تأهيل بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي.

وخاض الزمالك برنامجا تدريبيا مكثفا منذ الوصول إلى الدوحة على ملعب جامعة قطر ركز خلاله المدير الفنى على الجانب التكتيكى وتجربة خطة المواجهة التى وصفها كارتيرون بالصعبة والمهمة أمام فريق محترم وحرص على مطالبة لاعبيه باللعب بروح قتالية عالية وعليهم أن يدركوا أن هناك ملايين من عشاق الفانلة البيضاء تنتظر منهم تحقيق الفوز باللقب الرابع فى تاريخ النادى حيث سبق له الفوز بالبطولة فى أعوام ٩٤و٩٧ و٢٠٠٣.