الليلة.. كوماندوز الزمالك في مهمة صعبة أمام الترجى للفوز بكأس السوبر الأفريقي

يلتقى مساء اليوم الجمعة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك والترجى التونسى فى نهائى كأس السوبر الأفريقى الذى يستضيفه ملعب ثانى آل جاسم بنادى الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.

يدير اللقاء طاقم تحكيم من جنوب أفريقيا، بقيادة فيكتور جوميز، حكم ساحة، ومعه مواطنه زاكيلى سويلا، حكمًا مساعدًا أول، وسورى فاتسوانى حكمًا مساعدًا ثانيًا من ليسوتو، بينما اختير السنغالى ماجات نداى حكمًا رابعًا، وحميدو هيمة من النيجر مراقبًا للمباراة، والمنسق العام كابيلو بوسيلونق من جنوب أفريقيا إضافة إلى طاقم تقنية الفيديو «الفار» المكون من الزامبى جانى سيكازوي، والجزائرى مصطفى غربال، والأنجولى جيرسون دوس سانتوس.

استعد الفريق الأبيض للمباراة جيدًا بعد لقاء الإسماعيلى فى الدورى المحلى، الذى حقق فيه الفوز بهدفين مقابل هدف، حيث أدى اللاعبون مرانًا واحدًا بالقاهرة قبل السفر إلى الدوحة، حيث حرص الفرنسى باتريس كارتيرون على اصطحاب جميع المقيدين فى القائمة الأفريقية باستثناء

محمود عبدالعزيز بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلي بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي.

خاض الزمالك برنامجًا تدريبيًا مكثفًا منذ الوصول إلى الدوحة على ملعب جامعة قطر، ركز خلاله المدير الفنى على الجانب التكتيكى وتجربة خطة المواجهة التى وصفها كارتيرون بالصعبة والمهمة أمام فريق محترم وحرص على مطالبة لاعبيه باللعب بروح قتالية عالية، وعليهم أن يدركوا أن هناك ملايين من عشاق الفانلة البيضاء تنتظر منهم تحقيق الفوز باللقب الرابع فى تاريخ النادى، حيث سبق له الفوز بالبطولة فى أعوام ٩٤و٩٧ و٢٠٠٣.

حرص المدير الفنى على إحاطة التدريبات بالسرية التامة، خصوصًا المران الأخير الذى جرى أمس فى الثانية عشرة ظهرًا، الذى رفض فيه أى حضور إعلامى أو جماهيرى وفضل أن يكون التدريب الرئيسى على ملعب المباراة

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مساء أمس خفيفًا ليتعود اللاعبون على أرضية الملعب كنوع من المناورة للفريق التونسى.

أما الترجى التونسى فخاض تدريبين بعد وصول بعثته للدوحة تحت إشراف مديره الفنى معين الشعبانى، وبمشاركة كل لاعبى الفريق.. واختتم الاستعدادات بتدريب مساء أمس بملعب نادى الغرافة، وهو الملعب الذى سيحتضن اللقاء، حيث وضع الجهاز الفنى للترجى التونسى اللمسات النهائية للمباراة.

ضمت قائمة الترجى النهائية لمواجهة الزمالك: معز بن شيريفية، رامى جريدى، محمد على يعقوبي، خليل شمام، سامح دربالي، إلياس شيتي، إيهاب مباركي، عبدالقادر بدران، كوامى بونسو، فوسانى كوليبالي، عبدالرؤوف بنغيت، فادى بن شوف، محمد على رمضان، محمد على بن حمودة، بلال بن ساحة، إبراهيم أوتارا، حمدو الهوني، طه ياسين الخنيسى.

أكد المحترف الليبى حمدو الهونى، نجم فريق الترجى التونسي، أن المواجهة صعبة على الفريقين، وقال: أتطلع لهز شباك الزمالك والتتويج بالسوبر.. لقد كانت الدوحة فأل خير عليّ، حيث سجلت ثلاثية تاريخية فى مونديال الأندية.

أضاف: الزمالك منافس محترم جدًا وفريق كبير.. المهم أن نكون نحن كلاعبى الترجى فى يومنا ونقدم المستوى المطلوب من أجل تحقيق الفوز وحصد اللقب الغائب عن الترجى لسنوات طويلة وتحديدًا منذ 1995.