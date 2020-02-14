الاحد.. الفيوم يبحث عن طوق النجاه فى لقاء طهطا

يلتقى فريق نادى الفيوم، الأحد القادم مع فريق طهطا على ملعب الاسيوطى فى مباراة هامة للفريق الذى أصبح فى دائرة الخطر بعد أن توقف رصيده عند 14 نقطة، يحتل بها المركز الحادى عشر وغاب عنه الفوز منذ بداية الدور الثانى، وأصبح من بين الفرق الخمسة الأخيرة المهددة بالهبوط إلى دورى الدرجة الأولى.

وصرح الكابتن خالد محمود المدير الإدارى، إن الفريق سيدخل معسكرًا مغلقا غدا السبت، وأن الكابتن كرم جابر المدير الفنى للفريق قام بتدريب اللاعبين على كيفية استثمار

الفرص وترجمتها إلى أهداف خاصة، وأن المهاجمين يهدرون فرصا غريبة، وماحدث فى مباراة البنك الاهلى الاخيرة خير دليل على ذلك بعد ان اهدر اللاعبون خمس فرص امام المرمى وجاء هدف الفوز للبنك الاهلى من ركلة جزاء قبل نهاية المبارة بعدة دقائق.

كان فريق الفيوم بدأ الموسم تحت قيادة الكابتن محمد محسن ابو جريشة كمديرا فنيا، ثم رحل عقب الخسارة فى أكثر من مباراة، وجاء محمد

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يوسف بديلا له، وتحسنت نتائج الفريق بشكل نسبي، ولكنه رحل ايضا ومعه المدرب سيد عامر وتم منذ حوالى شهر التعاقد مع الكابتن كرم جابر. كمدير فنى واحمد عبد الله مدرب عام وكانت اول مباراة للفريق مع الجهاز الفنى الجديد مع الالمونيوم فى نجع حمادى وخسرها الفريق بهدف.

وتعادل مع تليفونات بنى سويف بدون اهداف واخيرا لقى هزيمة من البنك الاهلى بهدف من ركلة جزاء

ويذكر ان فريق الفيوم له 14 نقطة من 14 مباراة خاضها الفريق خلال مسابقة الدوري، وقد فاز فى أربعة مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر فى 8 مباريات ويحتل المركز الحادى عشر فى ترتيب فرق المجموعة الاولى "الصعيد".