بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في السوبر الأفريقي

شاهد مع موقع الخليج 365 البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي في أهم مباريات اليوم الجمعة 14-2-2020 في كأس السوبر الأفريقي.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق الجزائري المتميز “حفيظ دراجي”، ستنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “ثاني بن جاسم بنادي الغرافة” بمدينة الغرافة.

يدخل نادي الزمالك المباراة وعينه على تحقيق الفوز والحصول على الكأس الرابعة في تاريخه، والاقتراب من الأهلي الذي يُعد الأكثر تتويجًا بهذه البطولة بواقع ست مناسبات.

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على الجانب الآخر يسعى فريق الترجي إلى تحقيق الكأس الثانية من السوبر الأفريقي، بعد أن فشل في تحقيق اللقب في 3 مناسبات سابقة ضد “الرجاء المغربي، المغرب الفاسي،اسيك ميموزا الايفواري ” أعوام 2019، 2012، 1999 على الترتيب.

شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي اليوم

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