بث مباشر | مشاهدة مباراة العين وإتحاد كلباء في دوري الخليج العربي الإماراتي

شاهد مع موقع الخليج 365 البث المباشر لاستضافة إتحاد كلباء لفريق العين في أهم مباريات اليوم الجمعة 14-2-2020 لحساب الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الإمارتي “دوري الخليج العربي الإماراتي“.

المباراة التي ستذاع على قناة أبوظبي الرياضية HD 1 بتعليق الإماراتي “احمد حامد”، ستنطلق في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “نادي إتحاد كلباء” بمدينة كلبا.

يدخل فريق اتحاد كلباء المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور من اجل تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من العين، وسيسعى فريق مدينة كلبا إلى انهاء سلسلة الهزائم المتتالية التي تلقاها الفريق الفترة الماضية.

على الجانب الآخر سيسعى فريق العين إلى تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة كاملة لمصالحة جماهيره الغاضبة بسبب الخسارة المهينة التي تلقاها الفريق في اولى مبارياته ببطولة دوري أبطال آسيا من فريق “سباهان اصفهان الإيراني”.

شاهد البث المباشر لمباراة العين وإتحاد كلباء اليوم

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