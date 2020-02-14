بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الزمالك والترجي في أهم مباريات اليوم الجمعة 14-2-2020 في كأس السوبر الأفريقي.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق الجزائري المتميز “حفيظ دراجي”، ستنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “ثاني بن جاسم بنادي الغرافة” بمدينة الغرافة.

تحتضن مدينة الغرافة مباراة نارية في كأس السوبر الأفريقي بين فريقي الزمالك المصري والترجي التونسي، حيث يخوض الفارس الأبيض اللقاء باعتباره بطلاً لمسابقة الكونفدرالية الأفريقية بالنسخة الماضية، في المقابل المكشخه كبطل لدوري أبطال أفريقيا.

ويدخل نادي الزمالك المباراة وعينه على تحقيق الفوز والحصول على الكأس الرابعة في تاريخه، والاقتراب من الأهلي الذي يُعد الأكثر تتويجًا بهذه البطولة بواقع ست مناسبات.

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وكان الزمالك قد فاز بكأس السوبر الأفريقي ثلاث مرات سابقة على حساب “الأهلي، المقاولون العرب، الوداد البيضاوي المغربي” أعوام 1994، 1997، 2003 على الترتيب.

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على الجانب الآخر يسعى فريق الترجي إلى تحقيق الكأس الثانية من السوبر الأفريقي، بعد أن فشل في تحقيق اللقب في 3 مناسبات سابقة ضد “الرجاء المغربي، المغرب الفاسي،اسيك ميموزا الايفواري،” أعوام 2019، 2012، 1999، على الترتيب.

وتاريخيًا تواجه الفريقان في ست مناسبات سابقة، كانت الغلبة فيهم للفارس الأبيض الذي لم يتذوق فيهم طعم الخسارة حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في اثنين.

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