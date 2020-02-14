بث مباشر | مشاهدة مباراة العين وإتحاد كلباء في الدوري الإمارتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة إتحاد كلباء لفريق العين في أهم مباريات اليوم الجمعة 14-2-2020 لحساب الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الإمارتي “دوري الخليج العربي الإماراتي“.

المباراة التي ستذاع على قناة أبوظبي الرياضية HD 1 بتعليق الإماراتي “احمد حامد”، ستنطلق في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “نادي إتحاد كلباء” بمدينة كلبا.

يدخل فريق اتحاد كلباء المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور من اجل تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من العين، وسيسعى فريق مدينة كلبا إلى انهاء سلسلة الهزائم المتتالية التي تلقاها الفريق الفترة الماضية.

ويقبع اتحاد كلباء في المركز الثالث عشر من جدول الترتيب برصيد 13 نقطة جمعهم من 15 مباراة، ويمر الفريق بفترة سيئة للغاية حيث خسر اخر 3 مباريات خاضها في منافسات الدوري الإمارتي.

على الجانب الآخر سيسعى فريق العين إلى تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة كاملة لمصالحة جماهيره الغاضبة بسبب الخسارة المهينة التي تلقاها الفريق في اولى مبارياته ببطولة دوري أبطال آسيا من فريق “سباهان اصفهان الإيراني”.

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ويحتل الزعيم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة من 15 مباراة، ويتبقى له مباراة اليوم حتى يتساوى في عدد المباريات مع باقي فرق الدوري التي لعبت 16 مباراة، واذا نجح العين في تحقيق الفوز سيرتقي إلى مركز الوصافة خلف المتصدر “أهلي دبي“.

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العين – إتحاد كلباء

???? ملعب نادي إتحاد كلباء (كلبا – الإمارات)

???? الدوري الإماراتي (الجولة الـ14 – مباراة مؤجلة)

⌚ لم تبدأ بعد .. ( الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش)