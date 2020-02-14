يفتخر نادي أفريكا سبورتس الإفواري كونه أول فريق تمكن من التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي عام 1993، عندما تغلب على الوداد البيضاوي المغربي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3/5.

ويُعد نادي الزمالك المصري أول فريق عربي عانق هذه الكأس بفضل فوزه التاريخي على الأهلي بهدف دون رد في مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية عام 1994، بهدف دون رد سجله النجم “أيمن منصور”.

لكن الأهلي عاد بعد 8 سنوات ليحتفل بأول ألقابه في هذه الكأس بهزيمة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 1/4، في اللقاء الذي شهد تسجيل الحارس الملقب بالسد العالي “عصام الحضري” لهدف من تصويبة قوية من المرمى إلى المرمى تحت أنظار 70 ألف متفرج حضورا بمدرجات ستاد القاهرة الدولي عام 2002.

وفي السنة التالية اكتسح الزمالك ضيفه الوداد البيضاوي بثلاثية لهدف كان بطلها الموهوب “حازم إمام” رغم العاصمة الترابية التي ضربت ستاد القاهرة أثناء سير اللعب.

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وتمكن الأهلي في السنوات الـ 15 الماضية من اعتلاء عرش أكثر الأندية تتويجًا بكأس السوبر الأفريقي برصيد 6 مرات أعوام “2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014”، فضلاً عن تتويجه بدوري أبطال أفريقيا 8 مرات “رقم قياسي”.

وإذا كان النادي الأهلي المصري 1907 بطل القرن الأفريقي الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الأفريقي، فإن نادي النجم الساحلي التونسي الأكثر خسارة للقب في ثلاث مناسبات أعوام 2004 و2007 و2016، مثله مثل مواطنه الصفاقسي الذي خسر اللقب 3 مرات أعوام 2008 و2009 و2014، كذلك الترجي العاصمي ثلاث مرات أعوام 1999 و2012 و2019.

وكان النجم الساحلي يستطيع منافسة الأهلي على لقب الأكثر حملاً لهذه الكأس، حيث توج بها عامي 1998 و2008، قبل أن يخسرها 3 مرات!.

والتالي سجل أبطال كأس السوبر الأفريقي منذ النسخة الأولى عام 1993: