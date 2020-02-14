اخبار الرياضه

سجل أبطال كأس السوبر الأفريقي منذ النسخة الأولى عام 1993

0 نشر
مكتب ميركاتو داي 0 تبليغ

Advertisements

يفتخر نادي أفريكا سبورتس الإفواري كونه أول فريق تمكن من التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي عام 1993، عندما تغلب على الوداد البيضاوي المغربي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3/5.

ويُعد نادي الزمالك المصري أول فريق عربي عانق هذه الكأس بفضل فوزه التاريخي على الأهلي بهدف دون رد في مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية عام 1994، بهدف دون رد سجله النجم أيمن منصور.

لكن الأهلي عاد بعد 8 سنوات ليحتفل بأول ألقابه في هذه الكأس بهزيمة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 1/4، في اللقاء الذي شهد تسجيل الحارس الملقب بالسد العالي عصام الحضري لهدف من تصويبة قوية من المرمى إلى المرمى تحت أنظار 70 ألف متفرج حضورا بمدرجات ستاد القاهرة الدولي عام 2002.

وفي السنة التالية اكتسح الزمالك ضيفه الوداد البيضاوي بثلاثية لهدف كان بطلها الموهوب حازم إمام رغم العاصمة الترابية التي ضربت ستاد القاهرة أثناء سير اللعب.

Advertisements

وتمكن الأهلي في السنوات الـ 15 الماضية من اعتلاء عرش أكثر الأندية تتويجًا بكأس السوبر الأفريقي برصيد 6 مرات أعوام “2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014”، فضلاً عن تتويجه بدوري أبطال أفريقيا 8 مرات رقم قياسي.

وإذا كان النادي الأهلي المصري 1907 بطل القرن الأفريقي الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الأفريقي، فإن نادي النجم الساحلي التونسي الأكثر خسارة للقب في ثلاث مناسبات أعوام 2004 و2007 و2016، مثله مثل مواطنه الصفاقسي الذي خسر اللقب 3 مرات أعوام 2008 و2009 و2014، كذلك الترجي العاصمي ثلاث مرات أعوام 1999 و2012 و2019.

وكان النجم الساحلي يستطيع منافسة الأهلي على لقب الأكثر حملاً لهذه الكأس، حيث توج بها عامي 1998 و2008، قبل أن يخسرها 3 مرات!.

والتالي سجل أبطال كأس السوبر الأفريقي منذ النسخة الأولى عام 1993:

النسخة ???? البطل ???? الوصيف ???? النتيجة ⚽️
1993 أفريكا سبورتس الإفواري الوداد المغربي ركلات جزاء 5-3
1994 الزمالك المصري الأهلي المصري 0/1
1995 الترجي التونسي موتيما بيمبي الكونجولي 0/3
1996 أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي شبيبة القبائل الجزائري 0/1
1997 الزمالك المصري المقاولون العرب المصري ركلات جزاء 2/4
1998 النجم الساحلي التونسي الرجاء المغربي ركلات جزاء 2/4
1999 أسيك ميموزا الإفواري الترجي التونسي 1/3
2000 الرجاء المغربي أفريكا سبورتس الإفواري 0/2
2001 هيرتس أوف أواك الغاني الزمالك المصري 0/2
2002 الأهلي المصري كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 1/4
2003 الزمالك المصري الوداد المغربي 1/3
2004 إنييمبا النيجيري النجم الساحلي التونسي 0/1
2005 إنييمبا النيجيري هيرتس أوف أواك الغاني 0/2
2006 الأهلي المصري الجيش الملكي المغربي ركلات الجزاء 2/4
2007 الأهلي المصري النجم الساحلي التونسي ركلات الجزاء 4/5
2008 النجم الساحلي التونسي الصفاقسي التونسي 1/2
2009 الأهلي المصري الصفاقسي التونسي 1/2
2010 مازيمبي الكونجولي الملعب المالي 0/2
2011 مازيمبي الكونجولي الفتح الرباطي المغربي ركلات الجزاء 8/9
2012 المغرب الفاسي المغربي الترجي التونسي ركلات الجزاء 3/4
2013 الأهلي المصري ليوبارد دو دوليسي الكونجولي 1/2
2014 الأهلي المصري الصفاقسي التونسي 2/3
2015 وفاق سطيف الجزائري الأهلي المصري ركلات الجزاء 5/6
2016 مازيمبي الكونجولي النجم الساحلي التونسي 1/2
2017 صنداونز الجنوب أفريقي مازيمبي الكونجولي 0/1
2018 الوداد المغربي مازيمبي الكونجولي 0/1
2019 الرجاء المغربي الترجي التونسي 1/2
2020 ؟ ؟ ؟
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سجل أبطال كأس السوبر الأفريقي منذ النسخة الأولى عام 1993 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا