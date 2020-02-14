رياضة | تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي.. مفاجأة جديدة من كارتيرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي.. مفاجأة جديدة من كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الليلة أمام الترجي التونسي، في السوبر الإفريقي.

ويستعد الزمالك لمباراة الترجي التونسي على لقب بطولة السوبر الإفريقي في الساعة السادسة مساء يوم غد الجمعة، على ملعب ثاني بن حمد بملعب الغرافة بقطر.

مفاجأة كارتيرون

وسيدفع كارتيرون بأحمد سيد زيزو في التشكيل الأساسي لمساعدة حازم إمام في الجبهة اليمنى، خاصة وأن فريق الترجي يمتلك جبهة يسرى نارية.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الترجي

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما

خط الهجوم: مصطفى محمد