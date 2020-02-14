رياضة | انتهت الحكاية.. 6 وجهات محتملة لنجم ريال مدريد الأسطوري الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتهت الحكاية.. 6 وجهات محتملة لنجم ريال مدريد الأسطوري الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت شبكة (ديفنسا سنترال) الإسبانية، أن مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد، أصبح في طريقه للرحيل عن الفريق الملكي في الصيف المقبل بعدما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للميرينجي لحساب الفرنسي فيرلاند ميندي.

ولايعتمد الفرنسي زين الدين زيدان، على مارسيلو هذا الموسم، في ظل الدفع بميندي بشكل دائم كلاعب أساسي.

وتابعت الشبكة الإسبانية، أن مارسيلو يستعد لحزم حقائبه والرحيل عن البرنابيو في الصيف المقبل، وهناك 6 وجهات محتملة للظهير الأيسر لمنتخب السيليساو.

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وأشارت الشبكة، إلى أن عدد من أندية النخبة في الدوري الإنجليزي الممتاز يمكن أن يتخذوا خطوة للتعاقد مع مارسيلو من أجل زيادة العمق في مركز الظهير الأيسر مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول.

وأكملت الشبكة الإسبانية، أن وجود رونالدو في يوفنتوس من شأنه أن يجعل النادي الإيطالي وجهة محتملة لمارسيلو نظرًا للعلاقة التي تجمعه بالأسطورة البرتغالية.

واختتمت الشبكة، أن بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي يمكن أن يكونا مهتمان أيضًا بالحصول على خدمات مارسيلو في المستقبل القريب.