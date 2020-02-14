رياضة | تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي.

ويواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي في الثامنة والربع من مساء اليوم الجمعة على ستاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، محمود متولي، علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة ، حسين الشحات، جونيور أجايي

الهجوم: مروان محسن.

