رياضة | تقارير.. حقيقة خطف ريال مدريد صفقة برشلونة الكبرى وهدف ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. حقيقة خطف ريال مدريد صفقة برشلونة الكبرى وهدف ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن عزم نادي ريال مدريد، خطف صفقة كبرى من غريمه التلقيدي برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، والذي يعتبره مسئولو البلوجرانا بديل سواريز في الكامب نو.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن الميرنجي سيفعل الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مع إنتر، والذي يبلغ 111 مليون يورو.

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وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإنه لا صحة لقيام ريال مدريد بأي تحرك للتعاقد مع لاوتارو.

ويعد المهاجم الأرجنتيني هدفًا واضحًا لبرشلونة منذ الصيف الماضي، لا سيما أن مواطنه ليونيل ميسي هو من طلب قدومه إلى "كامب نو" وفقًا للعديد من التقارير الإسبانية، لخلافة لويس سواريز.

يذكر أن عقد لاوتارو الحالي مع إنتر يمتد حتى صيف 2023، ويسعى النيراتزوري لإقناعه بالتجديد لإزالة الشرط الجزائي أو زيادة قيمته.