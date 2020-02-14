رياضة | الزمالك والترجي .. الفارس الأبيض أمام تحدي صعب في قمة سوبر

موعد مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي

وتُقام مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك، مساء يوم الجمعة المقبلة بالعاصمة القطرية الدوحة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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تاريخ أخر مواجهة بين الترجي والزمالك

كانت أخر المواجهات بين الفريقين، فى دور المجموعات لنسخة عام 2005، حيث تعادلا ذهابا 1/1، أحرز لبطل تونس معين الشعباني المدير الفنى الحالى للفريق، وسجل للأبيض محمد عبد الواحد، فيما فاز الزمالك إيابا 2 / 1، بهدفى جونيور وحازم إمام، بينما سجل للترجى فرانك أوليفيرا.

