رياضة | الزمالك والترجي .. الفارس الأبيض أمام تحدي صعب في قمة سوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك والترجي .. الفارس الأبيض أمام تحدي صعب في قمة سوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سيكون عشاق الكرة المصرية والعربية والإفريقية، على موعد مع قمة نارية الليلة عندما يفتتح ملعب ثاني بن حمد بنادي الغرافة أبوابه لاستقبال مباراة من العيار الثقيل، بين فريقا الزمالك والترجي التونسي، في كأس السوبر الإفريقي.
تحدي خاص للزمالك أمام الترجي
يخوض الفارس الأبيض بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، تحدي من نوع خاص الليلة أمام الترجي التونسي الذي يعد أقوى أندية القارة في الفترة الأخيرة، حيث توج بطل تونس بلقب دوري أبطال إفريقيا في أخر نسختين، وسيعول كارتيرون الليلة على قدرات نجوم الأبيض وعلى رأسهم أشرف بن شرقي ومصطفى محمد وطارق حامد.
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كانت أخر المواجهات بين الفريقين، فى دور المجموعات لنسخة عام 2005، حيث تعادلا ذهابا 1/1، أحرز لبطل تونس معين الشعباني المدير الفنى الحالى للفريق، وسجل للأبيض محمد عبد الواحد، فيما فاز الزمالك إيابا 2 / 1، بهدفى جونيور وحازم إمام، بينما سجل للترجى فرانك أوليفيرا.
موعد مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي
وتُقام مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك، مساء يوم الجمعة المقبلة بالعاصمة القطرية الدوحة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
تاريخ أخر مواجهة بين الترجي والزمالك
كانت أخر المواجهات بين الفريقين، فى دور المجموعات لنسخة عام 2005، حيث تعادلا ذهابا 1/1، أحرز لبطل تونس معين الشعباني المدير الفنى الحالى للفريق، وسجل للأبيض محمد عبد الواحد، فيما فاز الزمالك إيابا 2 / 1، بهدفى جونيور وحازم إمام، بينما سجل للترجى فرانك أوليفيرا.