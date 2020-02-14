رياضة | خاص بالفيديو.. أيمن منصور يعطي مصطفى محمد نصائح الفوز بالسوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص بالفيديو.. أيمن منصور يعطي مصطفى محمد نصائح الفوز بالسوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص ايمن منصور نجم نادي الزمالك الأسبق على توجيه عدة نصائح لمصطفى محمد لاعب الفريق الابيض، قبل ساعات قليلة من مواجهة الترجي على كأس بطولة السوبر الإفريقي.

وقال منصور في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" : مصطفى محمد من افضل المهاجمين الموجودين على الساحة في مصر، ولابد ان تصبر عليه جماهير نادي الزمالك، حتى لو لم يحالفه التوفيق غي بعض الأحيان ".

وأضاف: مصطفى محمد خامة طيبة ومهاجم يمتلك مهارات خاصة وصاحب فكر عالي داخل الملعب، اتوقع له ان يكون مهاجم منتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة.

وتابع: انصح مصطفى بعد الاهتمام او الرد على اي تصريحات والتركيز فقط داخل الملعب دون النظر الى اي شيء آخر.

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وأكد منصور على ضرورة تواجد مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء في أغلب المباريات، لأن الخطورة الحقيقية للمهاجم تكون داخل الصندوق، فهو قادر على صناعة الفارق لأنه هداف يعرف طريق المرمى.

وواصل: من الوارد ان يواجه اي مهاجم فترة عدم توفيق ولكن اقول لمصطفى محمد لا تلفت إلى هذه الأمور، وحاول ان يكون كامل تركيزك في الملعب فقط، ومع الايام سوف تثبت للجميع انك الأفضل في مصر.

وعن الانتقادات التي يتعرض لها مصطفى محمد خلال الفترة الأخيرة قال: من الطبيعي ان يتم انتقاده باعتباره مشروع نجم كبير، لابد عليه عدم الالتفات إلى هذه الانتقادات ولا يحزن منها، لأنه من الطبيعي ان يتم انتقاده او حتى الهجوم عليه، هذا أمر طبيعي تعرضنا له خلال فترة لعبنا.

حيث أكد بأن هذه الأمور سوف تساعده على إخراج افضل ما لديه، الانتقاد سوف يزيد اصرار وعزيمة وانا أراها شيء إيجابي وليس سلبي.

وأتم تصريحاته: مصطفى محمد من اللاعبين الذي أرى بأن عليهم دور كبير خلال الفترة المقبلة، اتمنى له التوفيق مع الفريق بإذن الله.