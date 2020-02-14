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رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الترجي ضد الزمالك

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الترجي ضد الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدول مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة 14 / 2 / 2020، أبرزها مباراة الترجي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي، ومباراة الأهلي ضد المصري في ، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإفريقي

الترجي ضد الزمالك، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sport HD 1.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "مباراة مؤجلة منالجولة السادسة"

الأهلي ضد المصري، تقام المباراة في تمام 8:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و9:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و10:15 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

جدول مواعيد مباريات اليوم في "الجولة الـ26"

وولفرهامبتون ضد ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sport HD 2.

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جدول مواعيد مباريات اليوم في "الجولة الـ24"

فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sport HD 3.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ22"

بروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورت، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sport HD 5.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ18"

العدالة ضد التعاون، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2.

الشباب ضد النصر، تقام المباراة في تمام 5:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

الوحدة ضد الأهلي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.

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