رياضة | فالفيردي يتحدث للمرة الأولى بعد إقالته من تدريب برشلونة



تحدث إرنستو فالفيردي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، للمرة الأولى منذ إقالته من منصبه، الشهر الماضي.

وصرح فالفيردي لصحيفة "ماركا" الإسبانية قائلا: "في هذه الأسابيع لم أر الكثير من مباريات كرة القدم، وفضلت أن أكون بعيدًا بعض الشيء، لكن حين تكون مهنتك التدريب، لا يمكنك البقاء بعيدًا بشكل تام، وشاهدت عدة دقائق من مباراة نصف نهائي كأس الملك لمباراة أتلتيك بيلباو وغرناطه".

وأضاف: "المباراة التي شاهدتها كاملة هذا الشهر، كانت مواجهة برشلونة مع أتلتيك بيلباو في الكأس، من الصعب دائمًا رؤية الفرق التي دربتها مؤخرًا، لكن هذه المواجهة كانت مشابهة لمباراتنا ضدهم في افتتاح الليجا، ولا أريد إثارة الجدل حولها".

وتابع: "جميع الأندية التي عملت بها استفدت منها الكثير من الأشياء، وكان الفوز بكأس السوبر مع أتلتيك بيلباو ضد برشلونة أمرًا مميزًا، فأنا من بيلباو ودربت الفريق، مناخه ساعدني لأجد نفسي، وكان أفضل شيء قمت به في حياتي المهنية". Advertisements

وحول إقصاء برشلونة من دوري الأبطال أمام ليفربول وروما، صرح فالفيردي قائلا: "بالنسبة لي الموقفان مختلفان، ففي روما لم ننه المباراة بشكل جيد، وكنا نعتقد أننا قادرون على إقصائهم، أما ليفربول، فحين بدأت المباراة استقبلنا هدفا كنا نريد تجنبه، وهذا كان السبب في إقصائنا، لأننا بعده تلقينا هدفين في دقيقة".

واستطرد حديثه: "في مباراة الذهاب ضد ليفربول عانينا، لكننا نجحنا في الانتصار عليهم.. دوري الأبطال من الصعب الفوز به، فهي بطولة تعتمد على مباراة واحدة، لكن الدوري يمثل ما فعلته خلال عام.. وحاليًا ليفربول يركز على التتويج بالبريميرليج، لأنهم لم يفعلوا ذلك منذ فترة طويلة".

وعن إمكانية عودته لتدريب بيلباو، أجاب: "لقد عملت في النادي لسنوات عديدة، وأرى أن المدربين الشباب مثل جاريتانو وإتشبيريا وإيراولا هم المستقبل".

وأكمل: "تدريب برشلونة كان حظًا رائعًا، وأعرف ما يعنيه العمل هناك، يسعدني أنني عملت معهم، حين توقع العقد فأنت تعرف بالفعل أن كل شيء يعتمد على النتائج، وأن المدرب سيكون المسؤول".

وواصل: "لا أفكر فيما إذا كانوا تعاملوا معي بشكل غير عادل، يجب أن أتجنب ذلك وأغلق هذه الصفحة وأتطلع إلى الأمام.. ليس من الضروري أن أنظر للخلف، قررت الصمت لفترة، وسنرى ما سيحدث".

وحول مستقبله، صرح فالفيردي: "أحب فعل الأشياء الغريبة، ربما ستكون تجربتي القادمة كذلك، فأنا كنت متحمسا حين أخبرني إنييستا أنه ذاهب إلى اليابان، أخطط للذهاب لرؤية عدة فرق، أريد أن أكون مع مدربين آخرين وأتحدث معهم، لمواجهة القضايا والمواقف المختلفة".