رياضة | عاجل.. برشلونة بدأ إجراءات التعاقد مع بديل ديمبلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة بدأ إجراءات التعاقد مع بديل ديمبلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، أولى خطوات تعاقده مع بديل الدولي الفرنسي المصاب عثمان ديمبلي، خلال الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نادي برشلونة تقدم بطلب رسمي إلى رابطة الليجا، لاستبدال عثمان ديمبلي بلاعب آخر في المسابقات المحلية، وفقا لما تنص عليه اللوائح.

وأوضحت التقارير، أن برشلونة أرفق مع الطلب التقرير الطبي لحالة ديمبلي، والذي يثبت حاجة اللاعب لفترة علاج أكثر من 5 أشهر، للمشاركة مجددًا في المباريات. Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى، أن اللجنة الطبية في رابطة الليجا ستعلن قرارها بشأن طلب برشلونة خلال الساعات المقبلة.

تقارير صحفية تكشف عن بديل ديمبلي وأكدت تقارير صحفية، على أن كيكي سيتين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، قد أبلغ الإدارة بأنه يفضل التعاقد مع ويليان خوسيه، مهاجم ريال سوسييداد.