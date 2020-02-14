رياضة | جوارديولا يؤكد رحيله عن مانشستر سيتي في هذه الحالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يؤكد رحيله عن مانشستر سيتي في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأنه يمكنه الرحيل عن منصبه إذا فشل في الفوز على ريال مدريد خلال المواجهة التي ستجمعهما في مباراة الذهاب في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر فبراير الحالي بينما ستقام مباراة العودة على ملعب الاتحاد في 17 من شهر مارس المقبل.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية عن شبكة سكاي سبورت:"إذا لم نفز على ريال مدريد فيمكن للمالك أن يأتي ويقول لي أنت لست جيداً بما فيه الكفاية، سأقول وداعًا".



وعند سؤاله إذا كان هذا فعلاً ما سيحدث، اختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً :"لا أعرف في الحقيقة لكن هذا الشيء يحدث في الكثير من الأحيان وبالتالي يمكن أن يحدث أو يمكن يأتي ويقول لي، لقد قدمنا آداء جيد، كيف يمكننا تحسينه؟ هذا ما فعلوه منذ قدومي، لقد حاولوا تحسين الأمور".



وجاءت تلك التصريحات في الوقت الذي ارتبط فيه جوارديولا بالرحيل عن مانشستر سيتي في نهاية الموسم الحالي فهناك العديد من المصادر تؤكد أن الموسم الحالي هو الأخير للمدير الفني الإسباني بعد 4 سنوات قضاها داخل جدران ملعب الاتحاد.