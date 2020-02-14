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رياضة | صراع إنجليزي إسباني على ضم نجم ساسولو

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني دخل في صراع قوي مع الإنجليزي على ضم أحد النجوم المتألقين في بطولة .


وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن تشيلسي يفكر في إعادة شراء نجمه السابق جيريمي بوجا جناح ساسولو الإيطالي مقابل 15 مليون إسترليني وذلك وفقًا لبند في عقد النجم الإيفواري.


وأكدت الصحيفة الإسبانية إن بوجا تم إدراجه في قائمة اهتمامات إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أبيدال سبق أن استفسر عن وضعية بوجا في ساسولو تحسبًا لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل مستغلًا للعلاقة المميزة بين الناديين.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن حالة التألق التي يعيشها بوجا في الدوري الإيطالي ستجعله يحظى بالعديد من العروض هذا الموسم.


وذكرت الصحيفة الإسبانية أن بوجا لعب لساسولو 50 مباراة حتى الآن، سجل خلالها 10 أهداف بالإضافة إلى أنه صنع 5 تمريرات حاسمة.

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