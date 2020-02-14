رياضة | صراع إنجليزي إسباني على ضم نجم ساسولو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع إنجليزي إسباني على ضم نجم ساسولو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني دخل في صراع قوي مع تشيلسي الإنجليزي على ضم أحد النجوم المتألقين في بطولة الدوري الإيطالي



وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن تشيلسي يفكر في إعادة شراء نجمه السابق جيريمي بوجا جناح ساسولو الإيطالي مقابل 15 مليون إسترليني وذلك وفقًا لبند في عقد النجم الإيفواري.



وأكدت الصحيفة الإسبانية إن بوجا تم إدراجه في قائمة اهتمامات إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أبيدال سبق أن استفسر عن وضعية بوجا في ساسولو تحسبًا لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل مستغلًا للعلاقة المميزة بين الناديين.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن حالة التألق التي يعيشها بوجا في الدوري الإيطالي ستجعله يحظى بالعديد من العروض هذا الموسم.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن بوجا لعب لساسولو 50 مباراة حتى الآن، سجل خلالها 10 أهداف بالإضافة إلى أنه صنع 5 تمريرات حاسمة.