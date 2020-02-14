رياضة | تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365





يلتقي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل 20 فبراير على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار بطولة كأس السوبر المصري.

وأعلنت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية إذاعتها لمباراة القمة المرتقبة على لقب كأس السوبر، من خلال قنواتها المفوحة على القمرين نايل سات وعرب سات.

وتعد قناة أبو ظبي الرياضية من أهم القنوات التي تحظى بإهتمام المشاهد المصري والعربي، حيث تنقل عدة بطولات هامة مثل بطولة الدوري الإماراتي، وكأس الأندية العربية الأبطال.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية Advertisements يمكنكم إستقبال فنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة بنظام SD و HD من خلال الترددات التالية.

1- القمر الصناعي نايل سات: تردد 12226 عمودي أو 12467 أفقي أو 12091 عمودي – معدل ترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 3/4.

2- الفمر الصناعي عرب سات: تردد 11804 أفقي – معدل ترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 3/4.