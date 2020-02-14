رياضة | بيراميدز ينصب شباكه لضم نجم الأهلي







وجه نادي بيراميدز أنظاره، نحو التعاقد مع أحد نجوم النادي الأهلي، لينضم للفريق في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت مصادر مقربة من النادي الأهلي، أن نادي بيراميدز يدرس التعاقد مع نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر أحمد فتحي، ليكون أحد الصفقات الصيفية للفريق خلال الموسم القادم. Advertisements

على الجانب الآخر، يسعى أحمد فتحي للبقاء داخل النادي الأهلي، حيث أشرت التقارير لإنتظاره بدء مفاوضات تجديد تعاقده من قبل إدارة الفريق.

ويمتلك أحمد فتحي بعض العروض الخارجية في الدوريات الخليجية، بالإضافة لعرض بيراميدز، وسيؤجل فتحي دراسة هذه العروض بعد فتح باب المفاوضات معه.

وسبق لنادي الزمالك أن قام بالتفاوض مع أحمد فتحي بشكل مباشر منذ عامين، وتحديداً في شتاء عام 2018، قبل أن يرفض فتحي بشكل قاطع إرتداء القميص الأبيض.

ويستعد الأهلي لمواجهة النادي المصري البورسعيدي اليوم الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز.