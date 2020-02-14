رياضة | معين شعباني يحشد أسلحته لمواجهة الزمالك في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معين شعباني يحشد أسلحته لمواجهة الزمالك في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الترجي التونسي حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا مع نادي الزمالك حامل لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مباراة السوبر الأفريقي مساء اليوم الجمعة 14 فبراير، على أرضية ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة.



وأنهى المدرب التونسي معين شعباني، المدير الفني لنادي الترجي التونسي إستعداداته للمباراة المرتقبة، والتي يسعى من خلالها لحصد أولى ألقابه في بطولة السوبر.

وسيغيب عن المباراة المدافع الجزائري عبد القدر بدران بسبب الإصابة، حيث من المتوقع أن يعتمد شعباني على المدافع خليل شمام بدلاً منه.

وسيعتمد شعباني على ثلاثي هجومي مكون من الليبي حمدو الهوني، والإيفواري إبراهيما وتارا، بالإضافة للاعب بلال بن ساحة.

كما سيتواجد ثلاثي الوسط، الإيفواري فوسيني كوليبالي، وعبد الرؤوف بن غيث، فيما سيفاضل بين النجمين كوامي بونسو ومحمد على بن رمضان. Advertisements

وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن تكون تشكيلة الترجي على النحو التالي: