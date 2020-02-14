رياضة | كوستا جاهز لمواجهة فالنسيا في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوستا جاهز لمواجهة فالنسيا في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن دييجو كوستا نجم هجوم أتلتيكو مدريد عاد إلى التدريبات التي أجريت استعداداً لمواجهة فالنسيا اليوم الجمعة وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

ونشر موقع أتلتيكو مدريد الرسمي مقطع فيديو يظهر فيه كوستا وهو يشارك بشكل طبيعي في تدريبات الفريق مع بقية زملائه في الوقت الذي تأكد فيه مشاركة ألفارو موراتا أمام فالنسيا.

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وأكد موقع أتلتيكو مدريد أن موراتا البالغ من العمر 25 عامًا يوم الثلاثاء الماضي لأول مرة منذ أن أصيب في مباراة الديربي أمام ريال مدريد بينما يشير كل شيء إلى أنه سيلعب بضع دقائق أمام فالنسيا لاختبار جاهزيته.



بعد الانتهاء من موقعة فالنسيا سيبدأ المدرب دييجو سيميوني الاستعداد لمواجهة ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو.



وذكر الموقع أن خوسيه ماريا مارتينيز شارك في المران وحصل على التصريح الطبي بعد أن تعافى من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر وبالتالي سيكون في التشكيلة الأساسية في مباراة اليوم.