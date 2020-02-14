رياضة | فالنسيا يسعى لمواصلة أرقامه القياسية أمام أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالنسيا يسعى لمواصلة أرقامه القياسية أمام أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى فالنسيا لكسر صمود أتلتيكو مدريد في ملعب ميستايا الذي لم يخسر عليه في آخر أربع مواجهات جمعت بينه وبين أتلتيكو مدريد وذلك عندما يستقبل الروخيبلانكوس في الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان آخر انتصار حققه فالنسيا على أتلتيكو في موسم 2014/2015 عندما فاز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف وبعدها تجرع الخفافيش هزيمتين بثلاثة أهداف مقابل هدف وبهدفين نظيفين على الترتيب وتعادلوا مرتين الأولى بدون أهداف والثانية بهدف لكل منهما.

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وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في ملعب ميستايا تعود للجولة الأولى من الموسم الماضي والتي كانت يوم 28 أغسطس وحينها تقدم أتلتيكو بهدف لأنخل كوريا قبل أن يدرك رودريجو التعادل لفالنسيا.



ويتفوق فالنسيا بشكل عام في مواجهاته على ملعبه أمام أتلتيكو مدريد بـ40 فوز مقابل 18 تعادلا و20 خسارة وسجل إجمالي 138 هدف ومني مرماه ب 83 هدف.



ويأمل فالنسيا في العودة لسكة الانتصارات على حساب المنافس القوي أتلتيكو مدريد خاصة بعد نجاح أبناء ميستايا في الفوز على برشلونة بهدفين نظيفين بعد طول غياب ليحتل الفريق المركز السابع بـ37 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع على الرغم من سقوط الخفافيش القاسي في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة على ملعب خيتافي.