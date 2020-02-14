رياضة | ساتشو يحسم مصيره مع بروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساتشو يحسم مصيره مع بروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن الإنجليزي الدولي الشاب جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني حسم قراره بالرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل.

وقال جيسكو أيخمان مراسل شبكة سكاي سبورتس في ألمانيا: "سانشو سيرحل عن دورتموند هذا الصيف، هذا أمر مؤكد، ليس واضحًا حتى الآن إلى أي نادٍ سيذهب".

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وأضاف:"مانشستر يونايتد هو أحد الأندية الكبيرة المهتمة باللاعب، المدير الرياضي قال إنه لا يوجد عرض للاعب في الأسبوع الماضي لكني سألته حالا وابتسم لي".



وتابع:"سيكون هناك بعض العروض لسانشو في المستقبل، لقد كان مرهقًا بعد الجزء الأول من الموسم، أعتقد أنه أصبح جيدًا ولائقًا للغاية الآن".



واختتم أيخمان تصريحاته قائلاً:"أعتقد أنه كان يفكر في بعض العروض في فترة الانتقالات الشتوية، الآن عاد للعمل كمحترف مثلما كان من قبل".