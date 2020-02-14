رياضة | هالاند يعلق على رفضه عرض مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هالاند يعلق على رفضه عرض مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر النرويجي إيرلانج هالاند نجم بروسيا دورتموند من الأنباء التي أثيرت مؤخرًا عن رفض مانشستر يونايتد لمطالبه المادية ما جعل الصفقة لا تتم وينتقل للفريق الألماني في النهاية من ريد بول سالزبورج في الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وقال هالاند في تصريحات لموقع فيا سبورت:"أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد كان هاما جدا لمسيرتي ولما وصلت له اليوم لكنني رأيت أن الانضمام لبروسيا دورتموند أفضل خيار لي حاليا".



وأضاف:"هذا ما شعرت به لذلك انتقلت إلى دورتموند".

وعن مزاعم رفض المان يونايتد لمطالبه المادية، قال هالاند: "عليكم بسؤال من يكتب تلك الأمور، يجب أن يشرحوا ذلك لي حينما يلتقون بي لكنني الآن أركز على مسيرتي".

Advertisements



وتابع:"هذه الأنباء كوميدية لأن الأشخاص القريبين مني يعرفون إنني لست ذلك النوع من الأشخاص".



وعن وكيل أعماله مينو رايولا، اختتم هالاند تصريحاته قائلا:"هو الأفضل في العالم، في عمله الأمر بسيط جدا، هو يتعرض لكثير من الأمور السلبية لأنه يقوم بعمل جيد لوكلائه، لقد ساعدني كثيرًا ومن الجيد وجوده بجواري".



ومنذ انتقال هالاند إلى دورتموند سجل ثمانية أهداف وصنع هدفا في أربع مباريات شارك فيهم مع الفريق.