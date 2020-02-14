رياضة | بروسيا دورتموند يسعى لضم نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروسيا دورتموند يسعى لضم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن محاولات بروسيا دورتموند لإقناع نظيره ريال مدريد بالتخلي عن خدمات نجمه الشاب المغربي أشرف حكيمي بشكل نهائي.

وذكرت صحيفة ديفنسا سنترال الإسباني أن المغربي الدولي أشرف حكيمي انتقل إلى بروسيا دورتموند قادماً من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسمين التي تنتهي في نهاية الموسم الحالي.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد يترقب عودة نجنه أشرف حكيمي في الصيف المقبل وذلك بعد العروض القوية التي قدمها في الأراضي الألمانية والتي دفعت بروسيا دورتموند إلى محاولة التعاقد معه بصفة دائمة.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بروسيا دورتموند على استعداد لدفع 30 مليون يورو إلى ريال مدريد للموافقة على التخلي عن أشرف حكيمي.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عرض بروسيا دورتموند لضم حكيمي سيشمل خيار تفضيلي لريال مدريد لضم موهبته الشابة إيرلينج هالاند الذي انتقل للفريق في يناير الماضي قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي بعقد يستمر حتى عام 2024.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هالاند البالغ من العمر 19 عامًا لفت الأنظار بقوة بسجله التهديفي المرتفع للغاية وسجل 8 أهداف في 5 مباريات مع بروسيا دورتموند و36 هدفاً في 27 مباراة بشكل عام هذا الموسم.