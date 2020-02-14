رياضة | ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



حقق نادى الهلال السعودي امس فوز مهم على فريق الفيحاء ضمن مباريات الجولة ال 18 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ليستمر الفريق فى صدارة البطولة.

وسجل هدف الهلال الوحيد اللاعب محمد البريك فى الدقيقة 69 من صناعة صالح الشهري.

وكان أقيم ايضًا امس مباراة أخري بين الاتفاق والحزم وانتهت بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدفين.

ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة الهلال 41 نقطة النصر 35 نقطة الأهلي 33 نقطة الوحدة 30 نقطة التعاون 27 نقطة الفيصلي 27 نقطة الرائد 27 نقطة الشباب 25 نقطة Advertisements أبها 23 نقطة الحزم 22 نقطة الفيحاء 21 نقطة الاتفاق 20 نقطة الاتحاد 19 نقطة ضمك 14 نقطة العدالة 12 نقطة الفتح 11 نقطة