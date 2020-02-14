اخبار الرياضه

رياضة | ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365


حقق نادى الهلال السعودي امس فوز مهم على فريق الفيحاء ضمن مباريات الجولة ال 18 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ليستمر الفريق فى صدارة البطولة.

وسجل هدف الهلال الوحيد اللاعب محمد البريك فى الدقيقة 69 من صناعة صالح الشهري.

وكان أقيم ايضًا امس مباراة أخري بين الاتفاق والحزم وانتهت بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدفين.

ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة

الهلال 41 نقطة

النصر 35 نقطة

الأهلي 33 نقطة

الوحدة 30 نقطة

التعاون 27 نقطة

الفيصلي 27 نقطة

الرائد 27 نقطة

الشباب 25 نقطة

Advertisements

أبها 23 نقطة

الحزم 22 نقطة

الفيحاء 21 نقطة

الاتفاق 20 نقطة

الاتحاد 19 نقطة

ضمك 14 نقطة

العدالة 12 نقطة

الفتح 11 نقطة

وتقام اليوم باقي مباريات الجولة ال 18 وهم :

العدالة ضد التعاون

الشباب ضد النصر

الوحدة ضد الأهلي

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا