رياضة | تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري والقنوات الناقلة

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يستضيف ملعب المكس بالأسكندرية مباراة قوية اليوم تجمع بين فريقي الأهلي والمصري ضمن مباريات الجولة السادسة من مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمصري يحل الأهلي ضيف اليوم الجمعة على المصري فى تمام الثامنة وربع بتوقيت القاهرة والتاسعة وربع بتوقيت السعودية والعاشرة وربع بتوقيت الإمارات والسادسة وربع بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري يلتقي الأهلي مع نظيره المصري فى تمام الثامنة وربع بتوقيت القاهرة والتاسعة وربع بتوقيت السعودية والعاشرة وربع بتوقيت الإمارات والسادسة وربع بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD. Advertisements

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : على معلول، رامى ربيعه، محمود متولي، محمد هاني خط الوسط : عمرو السولية، اليو ديانج، محمد مجدي قفشة خط الهجوم : جونيور أجاي، مروان محسن، أحمد الشيخ