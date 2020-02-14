رياضة | العدالة ضد التعاون: التشكيل المتوقع وموعد المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العدالة ضد التعاون: التشكيل المتوقع وموعد المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يلتقي فريق العدالة أمام نظيره التعاون، ظهر غداً الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة العدالة والتعاون على أرضية ملعب الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

موعد مباراة العدالة ضد التعاون في الدوري السعودي تقام مباراة العدالة والتعاون، في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة العدالة والتعاون في الدوري السعودي



تذاع مباراة العدالة والتعاون عبر قناة الرياضية السعودية 3.

تشكيل العدالة المتوقع أمام التعاون حراسة المرمى : المزيدى خط الدفاع : تراورى , ماندو , أوغو , أحمد مصطفي Advertisements خط الوسط : شراحيلي، بيتيغي، السلطان خط الهجوم : اليو سيسيه ، اليوسف ، أندريا

تشكيل التعاون المتوقع أمام العدالة

حراسة المرمى : كاسيو خط الدفاع : فيصل درويش، طلال العبسي، ربكاردوماتشادو، حسن كادش. خط الوسط : ساندرو مانويل، سيدريك أميسي، هيلدون راموس، فهد الرشيدي، نيلدوبيترولينا. خط الهجوم : ربيع سفيانى.