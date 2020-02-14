رياضة | الوحدة ضد الأهلي .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوحدة ضد الأهلي .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يستضيف ملعب الملك عبد العزيز بمكة اليوم الجمعة 14 فبرير، مباراة نادي الوحدة وضيفه الأهلي، ضمن مواجهات الجولة 18 من جوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويسعى أهلي جدة بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس للفوز بالمباراة والمحافظة على تواجد الفريق ضمن ثلاثي الصدارة، رفقة النصر والهلال.

بينما يسعى الوحدة للفوز على الأهلي، وإزاحته من المركز الثالث للدخول في دائرة المنافسة على صدارة دوري المحترفين السعودي.

ترتيب الوحدة والأهلي يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 17 مباراة، حققها من 10 إنتصارات وثلاث تعادلات وهزيمة واحدة، سجل 33 هدفاً ودخلت شباكه 19 هدفاً.

في المقابل يمتلك الوحدة 30 نقطة من 17 مباراة، حققها من 10 إنتصارات و7 هزائم دون أي تعادل، سجل 26 هدفاً وإستقبل 20 هدف.

موعد مباراة الوحدة والأهلي تنطلق المباراة مساء اليوم الجمعة 14 فبراير، في تمام الساعة اسابعة وخمسة وعشرين دقيقة بتوقيت القاهرة، 20:25 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، 21:25 بتوقيت أبو ظبي ودبي، 18:25 بتوقيت تونس والجزائر والدار البيضاء، 17:25 بتوقيت جرينتش.

وتنقل المباراة على قناة السعودية الرياضية الثانية، بتعليق المعلق المصري بلال أحمد علام.

التشكيل المتوقع لمباراة الوحدة والأهلي Advertisements من المتوقع أن يبدأ المدرب دانيل كارينو مدرب الوحدة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الله الجداني. خط الدفاع: فواز الساجور – ألبرتو بوتيا – ريناتو تشافيز – حمد الجيزاني. خط الوسط: محمد القرني – أنسيليمو – لويزينيو – آيلتون – كريج جودوين. خط الهجوم: يوسف نيكاتيه.